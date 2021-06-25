Депутат от партии «Новые люди» предложил безвозмездно раздавать землю в Рязанской области

Депутат считает, что квартиры в современных новостройках стоят бешеных денег, кроме того, недешево обходится их содержание. Частные малоэтажные дома вполне могут заменить панельные «человейники». При этом комфортное жилье в разы повысит качество жизни людей.

Депутат рязанской облдумы от партии «Новые люди» Вадим Польевтов предложил бесплатно раздавать землю для строительства индивидуального жилья за пределами города. Депутат считает, что квартиры в современных новостройках стоят бешеных денег, кроме того, недешево обходится их содержание. Частные малоэтажные дома вполне могут заменить панельные «человейники». При этом комфортное жилье в разы повысит качество жизни людей.

«Бетонные „муравейники“ являются пережитком прошлого. Однако их повсеместно продолжают строить, и Рязань — не исключение. Тенденция ведет к увеличению социального напряжения и ухудшает качество жизни горожан», — отмечает Вадим Польевтов. Он обратил внимание на плохо продуманную транспортную логистику в большинстве районов современной застройки, а также сильно завышенные цены на такие квартиры.

Депутат уверен, что приобрести квартиру в большом городе может далеко не каждый. Но даже те, у кого это получилось, попадают в ситуацию, когда содержать «золотые» квадратные метры становится с каждым годом все дороже. Налоги на недвижимость растут, как и стоимость услуг ЖКХ.

«Рост цен на квартиры уже в следующем году может привести к увеличению налога на недвижимость. Налог в большинстве случаев составляет 0,1% от кадастровой стоимости. И если она увеличится на 20%, то налог вырастет на столько же. В итоге мы становимся заложниками городов и панельных муравейников», — поделился своим видением Вадим Польевтов.

Альтернативой душным и тесным «человейникам», по словам депутата, может стать малоэтажная загородная застройка. Для реализации идеи людям необходимо дать бесплатную землю под строительство частных домов.

Многие горожане будут готовы переехать в небольшие поселения-кластеры европейского образца, считает представитель партии. Это поспособствует повышению качества жизни большого количества людей.

«Малометражные квартиры — источник заражения инфекционными болезнями и причина депрессии. Россия — самая большая в мире страна и мы можем себе позволить жить иначе. Я буду бороться за то, чтобы у людей была более современная и комфортная альтернатива для жизни. Если будет возможность, что вы выберете для себя: квартиру в 18 квадратных метров в „человейнике“ или комфортную жизнь на природе в собственном доме?» — задается вопросом Вадим Польевтов.