За сутки больше 70 рязанцев заболели коронавирусом

Общее число заболевших достигло 30 643 с начала пандемии. За сутки выздоровели 68 человек, всего — 29 063. Четыре человека скончались, всего число летальных случаев достигло 589 с начала пандемии.

В Рязанской области за сутки 71 человек заболел коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе в пятницу, 25 июня.

Общее число заболевших достигло 30 643 с начала пандемии. За сутки выздоровели 68 человек, всего — 29 063. Четыре человека скончались, всего число летальных случаев достигло 589 с начала пандемии.

В России за сутки заболели 20 393 человек, всего — 5 409 088. За сутки выздоровели 14 024 человек, всего 4 929 639.

За сутки скончался 601 человек, всего число летальных случаев достигло 132 064.