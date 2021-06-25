\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
30°
Сбт, 26
30°
Вск, 27
30°
ЦБ USD 72.33 -0.34 25/06
ЦБ EUR 86.33 -0.38 25/06
Нал. USD 71.85 / 72.55 14:03
Нал. EUR 86.02 / 86.5 10:28
Новости
Публикации
Где в Рязани можно получить качественное и доступное экономическое обр...
О том, как получить по настоящему качественное образова...
Вчера 13:28
1 249
Какой вуз в Рязани выбрать выпускникам
Абитуриентов 2021 года прежде всего волнует, есть ли в ...
22 июня 16:46
5 544
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 18:25
1
6 770
Власти не спешат спасать рязанскую речку, в которой потемнела вода и п...
В речке Быстрица всплыла мертвая рыба, а вода в ней при...
16 июня 16:20
7 484
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Безработный рязанец получил срок за избиение полицейского и езду в пьяном виде
Суд учел активное сотрудничество со следствием, полное признание вины и наличие у виновного двух малолетних детей. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на один год условно.

Безработный рязанец получил срок за избиение полицейского и езду в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Осенью 2020 года 29-летний житель Касимова, сел пьяным за руль, несмотря на уже имеющееся административное наказание за езду в нетрезвом виде. Просьбу сотрудников полиции остановиться молодой человек проигнорировал, полицейские преследовали его до подъезда. Мужчина вел себя агрессивно и отказался предъявлять документы. Его доставили в отдел полиции, где он применил насилие в отношении одного из сотрудников.

Кроме этого, в декабре 2020 года рязанец, находясь в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил по голове сотрудника полиции, которого вызвали соседи мужчины в связи с его скандальным поведением.

Против рязанца возбудили уголовные дела по части 1 статьи 318 УК РФ и статьи 264.1 УК РФ.

Суд учел активное сотрудничество со следствием, полное признание вины и наличие у виновного двух малолетних детей. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на один год условно. Также его лишили права управления автомобилем на срок один год и семь месяцев.