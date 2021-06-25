Безработный рязанец получил срок за избиение полицейского и езду в пьяном виде

Суд учел активное сотрудничество со следствием, полное признание вины и наличие у виновного двух малолетних детей. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на один год условно.

Безработный рязанец получил срок за избиение полицейского и езду в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Осенью 2020 года 29-летний житель Касимова, сел пьяным за руль, несмотря на уже имеющееся административное наказание за езду в нетрезвом виде. Просьбу сотрудников полиции остановиться молодой человек проигнорировал, полицейские преследовали его до подъезда. Мужчина вел себя агрессивно и отказался предъявлять документы. Его доставили в отдел полиции, где он применил насилие в отношении одного из сотрудников.

Кроме этого, в декабре 2020 года рязанец, находясь в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил по голове сотрудника полиции, которого вызвали соседи мужчины в связи с его скандальным поведением.

Против рязанца возбудили уголовные дела по части 1 статьи 318 УК РФ и статьи 264.1 УК РФ.

Суд учел активное сотрудничество со следствием, полное признание вины и наличие у виновного двух малолетних детей. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на один год условно. Также его лишили права управления автомобилем на срок один год и семь месяцев.