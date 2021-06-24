Заместитель Сорокиной осмотрел рязанские дворы

В среду, 23 июня, заместитель мэра Алексей Пустовалов и префект района Олег Морозов осмотрели территорию Железнодорожного района. В среду, 23 июня, заместитель мэра Алексей Пустовалов и префект района Олег Морозов осмотрели территорию Железнодорожного района.

В среду, 23 июня, заместитель мэра Алексей Пустовалов и префект района Олег Морозов осмотрели территорию Железнодорожного района. Об этом сообщил сайт мэрии.

В среду, 23 июня, заместитель мэра Алексей Пустовалов и префект района Олег Морозов осмотрели территорию Железнодорожного района. На ряде территорий — вдоль проезжих частей проезда Завражнова, во дворах на улице Весенней, Стройкова, у многопрофильного колледжа и других участках не окошена трава. Эти работы также проведут в сквере у памятника Чернышевскому.

На улице Керамзавода, дом №19, строение 1 рядом со зданием гостиницы складированы мешки со строительном мусором. Руководству организации, выполняющей работы, поручили очистить участок. На улице Высоковольтной, дом №34, корпус3, улице Мехзавода между домами №№33 и 34, улице Стройкова, дом №36 корпус 1, Стройкова, дом №11, Островского, дом №3 с контейнерных площадок не вывозят мусор, в том числе крупногабаритный, а площадки в неудовлетворительном состоянии. Сильно замусорен участок на разворотном кругу остановки «Торфмаш». Этой проблемой поручили заняться дирекции благоустройства города и региональному оператору «Эко-Пронск».

На улице Татарской, дом №87 не вывозят мусор из-за ремонта тепломагистрали. Подъезд для техники затруднен. Префекту поручили рассмотреть варианты решения проблемы или переместить баки в другое место, чтобы машина смогла подъехать.

После жалоб от жителей улицы Стройкова на площадки складирования добавили мусорные баки.

На улице 4-я Линия, дом №7 житель попросил спилить две сухие березы. Алексей Пустовалов поручил проработать возможность выполнить эти работы.

После обращений граждан в социальных сетях Алексей Пустовалов посетил улицу Октябрьский городок. Рязанцы сообщали о провисании кабеля. Городские службы приступили к работам по его восстановлению.

Замглавы также отметил магазины и организации, которые содержат прилегающие территории в чистоте. Он дал поручение отследить, где в районе нанесены надписи на стены, заборы и другие поверхности и устранить их .

Префекту района замглавы поручил устранить «в максимально короткие сроки».