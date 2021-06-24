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Попова рассказала, от чего зависит введение новых ограничений по COVID-19
По ее словам, новые ограничения зависят от соблюдения мер россиянами. Она отметила, что риски минимальны, если все будут их соблюдать.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, от чего зависит, введут ли новые ограничения по коронавирусу в России. Об этом она сообщила в эфире канала «Россия 24».

По ее словам, новые ограничения зависят от соблюдения мер россиянами. Она отметила, что риски минимальны, если все будут их соблюдать.

Попова назвала ограничения, принимаемые регионами из-за коронавируса, адекватными.