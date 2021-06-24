Видео: рязанский хирург показал последствия работы в «красной зоне»
В подписи к видео хирург отметил, что только снял СИЗ — средства индивидуальной защиты, используемые медперсоналом для работы в «красной зоне».
Рязанский хирург показал последствия работы в «красной зоне». Пост Роман Симаков
В подписи к видео хирург отметил, что только снял СИЗ — средства индивидуальной защиты, используемые медперсоналом для работы в «красной зоне».
«Берегите себя, соблюдайте противоэпидемический режим. Не добавляйте нам работы. В такую жару нам тяжело…», — добавил медик.