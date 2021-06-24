В Сасове умер участник Великой Отечественной войны Михаил Воронин
Михаил Воронин умер в среду, 23 июня, на 103-м году жизни. Его похоронят в пятницу, 25 июня, в Сасове.
В Сасове умер участник Великой Отечественной войны Михаил Воронин. Об этом
Михаил Воронин умер в среду, 23 июня, на 103-м году жизни. Он был почетным гражданином Сасова, заслуженным врачом РСФСР. Участвовал в Курской битве, операции «Багратион» и взятии Кенигсберга. Ему было присвоено воинское звание подполковник медицинской службы.
Похоронят Михаила Воронина в Сасове в пятницу, 25 июня.