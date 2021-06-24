В Рязанской области по горячим следам раскрыли кражу денег у пенсионерки

33-летняя рецидивистка из соседнего села специально приехала в поселок Крутоярский, чтобы выследить жертву. Она украла деньги у пенсионерки ночью, забравшись домой через открытое для проветривание окно. Злоумышленницу задержали. Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области по горячим следам раскрыли кражу денег у пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В среду, 23 июня в полицию обратилась 58-летняя жительница поселка Крутоярский Касимовского района. Женщина сообщила, что ночью из ее кошелька, который хранился дома, пропали 40 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели дом и не обнаружили следов взлома. Сотрудники опросили пенсионерку и местных жителей. Те рассказали, что заметили на улице поселка незнакомую женщину. По описаниям она подходила под 33-летнюю жительницу соседнего села, которая ранее уже была судима за кражу и незаконное проникновение в чужое жилище.

Злоумышленницу задержали.

Выяснилось, что рецидивистка специально приехала в Крутоярский, чтобы найти жертву. Заметив в магазине пожилую женщину, у которой в кошельке находились крупные купюры, она выследила дом пенсионерки и стала наблюдать за ее действиями.

Дождавшись когда женщина ляжет спать, злоумышленница по приставной лестнице забралась к окну, которое было открыто для проветривания. Она сняла москитную сетку, проникла в дом и забрала деньги. После женщина вернулась тем же путем на улицу, поставив на место москитную сетку и лестницу.

В отношении рецидивистки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Ей грозит до шести лет лишения свободы.