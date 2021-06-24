В Рязанской области на пожаре мужчина получил ожоги рук
Пожар произошел в среду, 23 июня, в 17:25 в поселке Ленино Александро-Невского района.
В Рязанской области на пожаре мужчина получил ожоги рук. Об этом
Пожар произошел в среду, 23 июня, в 17:25 в поселке Ленино Александро-Невского района. Сгорела деревянная хозяйственная постройка с металлической кровлей. На пожаре пострадал 50-летний мужчина — с ожогами рук он доставлен в больницу.
На пожар выезжали два пожарных автомобиля и шесть человек личного состава.
Причины пожара и ущерб устанавливаются.