В Рязани проконтролировали качество окоса травы

На нарушителей составили 18 актов для оформления протоколов об административных правонарушениях.

В Рязани проконтролировали качество окоса травы. Об этом сообщает сайт мэрии.

С 17 мая по 17 июня специалисты МКУ «Управление по делам территории города Рязани» направили в адреса предприятий и организаций 905 уведомлений о необходимости покосить траву на прилегающей территории.

На нарушителей составили 18 актов для оформления протоколов об административных правонарушениях.

В администрации напомнили, что руководители управляющих компаний и организаций обязаны косить траву на прилегающей территории в соответствии с требованиями Правил благоустройства города.