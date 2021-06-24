В Рязани ищут очевидцев аварии с пострадавшим мотоциклистом

Всех, кто располагает какой-либо информацией по ДТП, просят обращаться по телефону +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12 корпус 1, кабинет 17.

В Рязани ищут очевидцев аварии с пострадавшим мотоциклистом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

15 июня 2021 года, в 17:55, в Солотче напротив дома №5-а на улице Почтовой, 29-летний рязанец, управляя автомобилем «ГАЗ», столкнулся с мотоциклом «KAWASAKI» под управлением 34-летнего местного жителя.

В результате ДТП мотоциклист госпитализирован.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по ДТП, просят обращаться по телефону +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12 корпус 1, кабинет 17.