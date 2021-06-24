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Средства на новые пособия беременным и родителям-одиночкам выделят из резервного фонда кабмина
Проект распоряжения обсудят на заседании правительства в четверг, 24 июня.

Средства на новые пособия беременным и родителям-одиночкам выделят из резервного фонда кабмина. Об этом сообщает Life.

В четверг, 24 июня, правительство России обсудит выделение средств на новые пособия беременным женщинам и неполным семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет.

Деньги на 2021 год планируют выделить из резервного фонда правительства страны бюджету Пенсионного фонда.

Ранее сообщалось, что заявления на новые пособия беременным и родителям-одиночкам начнут принимать с 1 июля.