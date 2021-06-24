В Рязанской области пятнадцатилетняя девочка спасла семью от гибели во время пожара

Пожар произошел ночью в четверг, 24 июня. Сгорел кирпичный дом площадью 5 на 13 метров. Он принадлежал многодетной семье из села Собчаково: двое родителей и 7 детей. Самому младшему ребенку — 1 год.

В Сапожковском районе пятнадцатилетняя девочка спасла семью во время пожара. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Пожар произошел ночью в четверг, 24 июня. Сгорел кирпичный дом площадью 5 на 13 метров. Он принадлежал многодетной семье из села Собчаково: двое родителей и 7 детей. Самому младшему ребенку — 1 год.

Девочка проснулась где-то в час ночи, чтобы попить воды. Она рассказала, что пыталась включить свет, но его не было.

«Выглянула и увидела, что из летней кухни идет черный дым, выбиты стекла. Огонь быстро распространялся. Я поспешила к родителям, чтобы успеть разбудить их до того, как огонь подберется ближе», — рассказала Таня Федосова. У семьи было большое хозяйство. При пожаре сгорели шесть баранов, 50 кур, три поросенка, собака. Многие документы на дом также остались внутри него.

На пожар выехали две машины из спасательной части № 36.

Причину возгорания установят позже.