\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 24
31°
Птн, 25
31°
Сбт, 26
30°
ЦБ USD 72.33 -0.34 25/06
ЦБ EUR 86.33 -0.38 25/06
Нал. USD 72.01 / 72.70 15:22
Нал. EUR 86.13 / 86.70 15:22
Новости
Публикации
Где в Рязани можно получить качественное и доступное экономическое обр...
О том, как получить по настоящему качественное образова...
2 часа назад
259
Какой вуз в Рязани выбрать выпускникам
Абитуриентов 2021 года прежде всего волнует, есть ли в ...
22 июня 2021 16:46
4 725
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 18:25
1
6 179
Власти не спешат спасать рязанскую речку, в которой потемнела вода и п...
В речке Быстрица всплыла мертвая рыба, а вода в ней при...
16 июня 16:20
6 884
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области пятнадцатилетняя девочка спасла семью от гибели во время пожара
Пожар произошел ночью в четверг, 24 июня. Сгорел кирпичный дом площадью 5 на 13 метров. Он принадлежал многодетной семье из села Собчаково: двое родителей и 7 детей. Самому младшему ребенку — 1 год.

В Сапожковском районе пятнадцатилетняя девочка спасла семью во время пожара. Об этом пишет ИД «Пресса».

Пожар произошел ночью в четверг, 24 июня. Сгорел кирпичный дом площадью 5 на 13 метров. Он принадлежал многодетной семье из села Собчаково: двое родителей и 7 детей. Самому младшему ребенку — 1 год.

Девочка проснулась где-то в час ночи, чтобы попить воды. Она рассказала, что пыталась включить свет, но его не было.

«Выглянула и увидела, что из летней кухни идет черный дым, выбиты стекла. Огонь быстро распространялся. Я поспешила к родителям, чтобы успеть разбудить их до того, как огонь подберется ближе», — рассказала Таня Федосова. У семьи было большое хозяйство. При пожаре сгорели шесть баранов, 50 кур, три поросенка, собака. Многие документы на дом также остались внутри него.

На пожар выехали две машины из спасательной части № 36.

Причину возгорания установят позже.

Семье требуется любая помощь, начиная от средств первой необходимости, заканчивая материалами для строительства дома. Как добраться: село Собчаково, улица Труба. Телефон для связи: +7 (930) 789-42-00 (Марина).