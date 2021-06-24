Рязанку осудили за похищение подростка
За похищение рязанке назначили условный срок, а также конфисковали автомобиль, который являлся средством совершения преступления.
Рязанку осудили за похищение подростка. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
26-летняя жительница Сасова вместе со своим племянником похитила 14-летнего соседа, с которым у племянника был конфликт. Женщина, оказывая психологическое давление, вывезла ребенка в безлюдное место, где ее несовершеннолетний родственник избил обидчика.
За похищение рязанке назначили условный срок, а также конфисковали автомобиль, который являлся средством совершения преступления.
Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.