Рязанку осудили за похищение подростка

За похищение рязанке назначили условный срок, а также конфисковали автомобиль, который являлся средством совершения преступления.

Рязанку осудили за похищение подростка. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

26-летняя жительница Сасова вместе со своим племянником похитила 14-летнего соседа, с которым у племянника был конфликт. Женщина, оказывая психологическое давление, вывезла ребенка в безлюдное место, где ее несовершеннолетний родственник избил обидчика.

За похищение рязанке назначили условный срок, а также конфисковали автомобиль, который являлся средством совершения преступления.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.