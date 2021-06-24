Руководство Iveco посетило ГК «Автоимпорт»

Во время бизнес-обеда с руководством компании «Ивеко Руссия» и ГК «Автоимпорт» обсудили дальнейшие перспективы совместного развития бренда Iveco в регионе.

23 июня группу компаний «Автоимпорт» посетил бизнес-директор компании «Ивеко Руссия» Роберто Каматта. Вместе с руководителями подразделений он посетил официального дилера в Рязани.

Роберто Каматта отметил грамотно выстроенную работу руководства и сотрудников. Он подчеркнул, что абсолютно справедливо, что по итогам 2020 года данный региональный дилер был признан лучшим по продажам Iveco Daily.

Во время бизнес-обеда с руководством компании «Ивеко Руссия» и ГК «Автоимпорт» обсудили дальнейшие перспективы совместного развития бренда Iveco в регионе.