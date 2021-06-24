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Руководителя рязанской организации осудят за попытку обмануть налоговую на 4 млн
Чтобы не платить налоги, гендиректор организации решил проводить реализацию товара через контрагентов. Таким образом он скрыл выручку, из которой организация должна была оплатить налоги. Уголовное дело против руководителя направлено в суд.

Руководителя рязанской организации осудят за попытку обмануть налоговую на 4 млн. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

В 2019 году у юридического лица образовалась задолженность по налогам в размере 6 млн рублей. Несмотря на то, что налоговая инспекция применила меры принудительного взыскания к организации, генеральный директор продолжал уходить от уплаты налогов. Реализацию товара и расчет за него он начал осуществлять через контрагентов и другое юридическое лицо.

Таким образом организация скрыла выручку в сумме 4 млн рублей, из которой должна была оплатить задолженность по налогам.

Против руководителя организации возбудили уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК РФ. Прокурором Милославского района дело направлено в суд.