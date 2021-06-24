На Московском шоссе образовалась крупная пробка из-за ДТП
Около дома №33а по Московскому шоссе в столб врезался Renault Sandero. За рулем был водитель 1997 года рождения. Пострадал он, а также его 24-летняя пассажирка. Им оказали медпомощь.
Утром в четверг, 24 июня, на Московском шоссе образовалась крупная пробка из-за ДТП. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», движение затруднено от «Автовокзала» до улицы Вокзальной.
В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что около дома №33а по Московскому шоссе в столб врезался Renault Sandero. За рулем был водитель 1997 года рождения. Пострадал он, а также его 24-летняя пассажирка. Им оказали медпомощь.