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Приложение «Почты России» вошло в топ-10 самых популярных приложений для покупок
В прошлом году «Почта России» запустила в собственном мобильном приложении товарную витрину, на которой представлено более 2 млн товарных позиций. За восемь месяцев аудитория витрины составила 5 млн уникальных посетителей. Витрина обладает полным функционалом товарного маркетплейса. Получить заказанные на ней товары можно как в почтовых отделениях, так курьером на дом по всей стране.

Мобильное приложение «Почты России» стало девятым в категории приложений для шоппинга, в которых пользователи проводят больше всего времени. Рейтинг представила App Annie — ведущая мировая платформа анализа данных о мобильных приложениях.

В прошлом году «Почта России» запустила в собственном мобильном приложении товарную витрину, на которой представлено более 2 млн товарных позиций. За восемь месяцев аудитория витрины составила 5 млн уникальных посетителей. Витрина обладает полным функционалом товарного маркетплейса. Получить заказанные на ней товары можно как в почтовых отделениях, так курьером на дом по всей стране.

Ежемесячная аудитория (MAU) составляет более 5,6 млн человек. Пользователи оценивают его стабильно высоко — на 4,8 балла из 5.

«Мобильное приложение Почты России пользуется популярностью у рязанцев. Многие используют цифровые сервисы компании для экономии времени- совершают покупки, отправляют посылки и письма по номеру телефона, отслеживают отправления, получают отправления по электронной подписи без паспорта и многое другие», — отметил директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин .