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Вступил в силу приговор мужчине, убившему рязанца у Полетаевского рынка
В октябре прошлого года осужденный и потерпевший находились в кафе «Старый город» на улице Гагарина в Рязани. Последний стал предъявлять осужденному претензии и пригласил выйти на улицу, чтобы поговорить. Оба были пьяны, осужденный находился под действием наркотиков.

Вступил в силу приговор мужчине, совершившему убийство у Полетаевского рынка. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В октябре прошлого года осужденный и потерпевший находились в кафе «Старый город» на улице Гагарина в Рязани. Последний стал предъявлять осужденному претензии и пригласил выйти на улицу, чтобы поговорить. Оба были пьяны, осужденный находился под действием наркотиков.

Предположив, что потерпевший хочет избить его, осужденный после выхода из кафе сразу ударил мужчину ножом в шею. Потерпевший скончался на месте происшествия. Осужденный пытался скрыться, но его задержали очевидцы до прибытия полиции.

Преступление обвиняемый совершил спустя три месяца после освобождения из тюрьмы. Его признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ, и назначили 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Осужденный просил о смягчении наказания, приговор оставили без изменений.

Напомним, за задержание убийцы у Полетаевского рынка рязанский следком наградил троих мужчин.