Видео: в Рязанской области устроили погоню за пьяным водителем

Сотрудники Росгвардии патрулировали поселок и обратили внимание на «ВАЗ-2110», который двигался «хаотично». Машину остановили. За рулем был пьяный мужчина 1992 года рождения.