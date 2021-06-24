Видео: в Рязанской области устроили погоню за пьяным водителем
Сотрудники Росгвардии патрулировали поселок и обратили внимание на «ВАЗ-2110», который двигался «хаотично». Машину остановили. За рулем был пьяный мужчина 1992 года рождения.
В среду, 23 июня, в Туме Росгвардия устроила погоню за пьяным водителем. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления.
Сотрудники Росгвардии патрулировали поселок и обратили внимание на «ВАЗ-2110», который двигался «хаотично».
Машину остановили. За рулем был пьяный мужчина 1992 года рождения. Его передали полиции.