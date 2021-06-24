Мэрия назвала рязанских перевозчиков-нарушителей

Перевозчикам представили отчет о жалобах, поступающих из-за несоблюдения графика и расписания движения, нарушения ПДД, некорректного общения, чистоты салонов и других. Больше всего нарушений зафиксировали у ООО «Рязаньтрансавто-VIII», ООО «Рязаньтрансавто-Х», ООО «РязаньПассажирТранс», ООО «РТК Возрождение», ИП Глебов М.Ю., ИП Захаркина Ю.В.

В среду, 23 июня, начальник управления транспорта Вениамин Синяков провел совещание с рязанскими перевозчиками. Об этом сообщил сайт мэрии.

Перевозчикам представили отчет о жалобах, поступающих из-за несоблюдения графика и расписания движения, нарушения ПДД, некорректного общения, чистоты салонов и других. Больше всего нарушений зафиксировали у ООО «Рязаньтрансавто-VIII», ООО «Рязаньтрансавто-Х», ООО «РязаньПассажирТранс», ООО «РТК Возрождение», ИП Глебов М.Ю., ИП Захаркина Ю.В.

Также выявили нарушения, связанные с недовыпуском машин на линии по маршрутам №№34, 53 ИП Глебов А.П., №33 ИП Гирина т.А., №№66, 70, 71, 82 ООО «РязаньПассажирТранс», №42 ИП Пряхина Ю.А., №32 ИП Попова И.А., №№58, 85 ООО «РТК Возрождение», №№50, 90 ИП Кочарян А.Э., №№65, 77, 95, 99 ИП Захаркина Ю.В.

Мэрия отметила, что нарушения фиксировались с начала года до конца мая. Владимир Синяков поручил перевозчикам пересмотреть число машин на маршрутах и изменить расписание движения. С водителями и кондукторами планируют провести «разъяснительные беседы» о ПДД, перевозке пассажиров и багажа, культуре обслуживания.

В гордуму представят концепцию развития общественного транспорта. Участники совещания внесли свои предложения.