Названы самые дешевые премиальные автомобили

По версии портала ГЛАС.ru в топ-5 попали BMW X1, Volvo XC40, Lexus UX, Audi A3, BMW X2.

Названы самые дешевые премиальные автомобили. Рейтинг составил портал ГЛАС.ru

Самым недорогим премиальным автомобилем в России является кроссовер BMW X1. Его комплектация sDrive18i SE стоит 2 480 000 рублей. Она включает 1,5-литровый мотор в 140 лошадиных сил, смешанный расход топлива на 100 километров пути составляет 6,2 литра. Автомобиль имеет спортивный дизайн и адаптивные фары, которые могут выполнять подсветку поворотов.

Кроссовер Volvo XC40 в комплектации D3 можно приобрести за 2,6 млн рублей. В комплектации представлен двигатель в 150 лошадиных сил и восьмиступенчатая автоматическая коробка переключения передач. На 100 километров пути расход топлива Volvo XC40 составит 7,1 — 7,7 литра. Автомобиль отличается высоким уровнем безопасности — прочный кузов, камеры кругового обзора, система предупреждения о перекрестном движении и предотвращение столкновений.

Японский кроссовер Lexus UX стоит 2,6 млн в комплектации 200#live. Она включает в себя 2,0-литровый двигатель в 150 лошадиных сил, на 100 километров пути расход топлива составляет 5,8 литров. Длинна кроссовера — около 4,5 метров, до 100 км/ч он разгонится за 9,2 секунды. Особенности модели — наличие светодиодных фар, нескольких режимов вождения и ионизатора воздуха.

Седан Audi A3 в комплектации 35 TFSI tiptronic стоит 2 610 000 рублей. Объем мотора — 1,4 литра, мощность — 150 лошадиных сил. В базовой версии доступны климат-контроль на 2 зоны, цифровая приборная панель, система автоматической парковки и камера заднего вида.

Цена на кроссовер BMW X2 начинается от 2 640 000 рублей. Мотор идентичен модели X1 — 1,5- литра в 140 лошадиных сил. Длина автомобиля составляет — 4360 мм, расстояние между осями — 2 670 мм. Главное преимущество — внешний вид.