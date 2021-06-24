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Метеоролог предупредил, что жара в России затянется
Причина жаркой погоды в антициклоне, который блокирует западно-восточный перенос воздуха. По его словам, в таких условиях жара сохраняется долго.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков сообщил, что жара в европейской части России не закончится как минимум до конца недели. Об этом пишут «Известия».

Специалист отметил, что некоторые синоптики утверждают о снижении температуры до +25, +28 градусов, другие — о продолжении действия антициклона.

Старков объяснил, что причина жаркой погоды в антициклоне, который блокирует западно-восточный перенос воздуха. По его словам, в таких условиях жара сохраняется долго.

Он отметил, что таким было лето 2010 года.