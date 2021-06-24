Метеоролог предупредил, что жара в России затянется

Причина жаркой погоды в антициклоне, который блокирует западно-восточный перенос воздуха. По его словам, в таких условиях жара сохраняется долго.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков сообщил, что жара в европейской части России не закончится как минимум до конца недели. Об этом пишут « Известия ».

Специалист отметил, что некоторые синоптики утверждают о снижении температуры до +25, +28 градусов, другие — о продолжении действия антициклона.

Старков объяснил, что причина жаркой погоды в антициклоне, который блокирует западно-восточный перенос воздуха. По его словам, в таких условиях жара сохраняется долго.

Он отметил, что таким было лето 2010 года.