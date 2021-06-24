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КРЭТ станет прямым поставщиком «КАМАЗа»
Блоки управления двигателями М20.21 были разработаны АО «КРЭТ» специально для ПАО «КАМАЗ» и не имеют аналогов по своим функциональным характеристикам. Изделия предназначены для эффективного управления стационарными и транспортными восьмицилиндровыми газовыми двигателями с распределенной (центральной) подачей топлива.

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) будет поставлять ПАО «КАМАЗ» блоки управления двигателями М20.21. Изделия являются одним из важнейших элементов бортовой электросистемы автомобиля — они гарантируют улучшение динамических характеристик двигателей, проводят автоматическую диагностику их технического состояния, а также позволяют использовать специальные скоростные режимы. Сертификация подтверждает соответствие производства блоков и самой продукции международным стандартам, позволяет концерну быть прямым поставщиком автопроизводителей.

Блоки управления двигателями М20.21 были разработаны АО «КРЭТ» специально для ПАО «КАМАЗ» и не имеют аналогов по своим функциональным характеристикам. Изделия предназначены для эффективного управления стационарными и транспортными восьмицилиндровыми газовыми двигателями с распределенной (центральной) подачей топлива.

«Ежегодно концерн будет напрямую поставлять КАМАЗу порядка 1500 блоков управления двигателями М20.21. Сертификация подтвердила соответствие наших изделий самым строгим технологическим требованиям и стандартам качества, что позволит нам работать с автопроизводителем напрямую. Это не только упростит процедуру поставки оборудования, но и повысит рентабельность самого производства тяжелой транспортной техники. Таким образом, прямые поставки будут экономически выгодны всем, от нашего предприятия до конечного заказчика», — отметил генеральный директор АО «КРЭТ», куратор Новгородского и Марийского отделений Союза машиностроителей России Николай Колесов.

Блок управления двигателем представляет собой микроконтроллер, который осуществляет прием и обработку внешних сигналов от автомобильных датчиков, проводит вычисления и выдает управляющие команды для электронно-механических исполнительных устройств. Среди ключевых функций блока — обеспечение плавности изменения режима работы двигателя и его быстрой остановки при аварийных ситуациях, оптимизация работы двигателя по экономичности расхода топлива и по экологичности, за счет снижения дымности отработанных газов.