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В жилом двухэтажном доме в Солотче откроют мини-гостиницу
Двухэтажное здание площадью 518,8 кв. м. находится на земельном участке площадью 918 кв. м. Сейчас здание используется как жилой дом, в дальнейшем в нем планируют открыть гостиницу на 10 номеров.

В Солотче планируют открыть мини-гостиницу. Она расположится в жилом двухэтажном доме по адресу улица Коммунальная, 33. Об этом рассказали в четверг, 24 июня, на публичных слушаниях. По словам докладчика Сергея Ивашкина, двухэтажное здание площадью 518,8 кв. м. находится на земельном участке площадью 918 кв. м. Сейчас здание используется как жилой дом, в дальнейшем в нем планируют открыть гостиницу на 10 номеров. Докладчик подчеркнул, что изначально дом строился не для проживания семьи, а для оказания услуг гостиничного обслуживания. Поэтому дополнительной нагрузки на коммунальные сети не будет. В здании центральное энергоснабжение, газовый котел, а вода поступает из собственной скважины. На участке запланировано три парковочных места, в том числе одно для инвалидов. Для исключения спорных ситуаций с соседями 2 апреля было проведено общее собрание собственников шести близлежащих домов. По словам Сергея Ивашкина, все присутствующие согласились с размещением на этом месте гостиницы.