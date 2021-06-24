Жителей Рязанской области предупредили об отключении газа

Подачу газа прекратят с 13 часов 28 июня до 13 часов 2 июля. Об этом сообщили в «Газпром межрегионгаз Рязань».

В Рязанской области отключат газ в нескольких районах. Об этом сообщили в «Газпром межрегионгаз Рязань».

Подачу газа прекратят с 13 часов 28 июня до 13 часов 2 июля. Без газа останутся населенные пункты:

Милославского района

Милославское

Архангельское

Арцыбашевские Шахты-3

Богородицкое

Большое Подовечье

Борщевое

Борщевка

Воейково

Горняк

Гремячка

Гулынки

Данилово

Дегтярка

Заболотовское

Зеленый

Змеевка

​Казначеевка

Кочуры

Малое Подовечье

Молодежный

Мураевня

Николаевка

Ново-Александрово

Озерки

Подноволоки

Покрово-Гагарино

Потапово

Пролетарский

Свистовка

Селезневка

поселок совхоза Большевик

Софиевка

Спасское

Толстые

Топилы

Центральный

Чернава

Южный

Подноволоки

Роговое

п/ст. Топилы

Скопинского района

Скопин

Большак

Вердерево

Вороновка

Вослебово

п/ст.Вослебово

Вязовенка

Гореловка

Городецкое

Мшанка

Гуменки

Делехово

Деменьшино

Дмитриево

Ермолово

Желтухинский

Заречный

Ивановка

Князево

Коготково

Комсомольский

Конюхово

Корневое

Костемерово

Красный городок

Кремлево

Кузьминка 2

Кушуново

Лопатино

Московка

Московский

Моховое

Наумово

Немерово

Новиково

Новобараково

Новые Кельцы

мкр. Октябрьский

Отрада

районный поселок Павелец

село Павелец

станция Павелец-2

Петрушино (Корневское с/п)

Уланово

Побединка

Победное

Поляны

Поплевинский

Пупки

Рановка

Рождествено

Свинушки

Хворощевка

Секирино

Старые Кельцы

Успенское

Чулково

Шелемишево

Шелемишевские Хутора

Южный.

С 8:00 28 июня 2021 года до 8:00 4 июля 2021 года газа не будет в населенных пунктах Шиловского района