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Жителей Рязанской области предупредили об отключении газа
Подачу газа прекратят с 13 часов 28 июня до 13 часов 2 июля. Об этом сообщили в «Газпром межрегионгаз Рязань».

В Рязанской области отключат газ в нескольких районах. Об этом сообщили в «Газпром межрегионгаз Рязань».

Подачу газа прекратят с 13 часов 28 июня до 13 часов 2 июля. Без газа останутся населенные пункты:

Милославского района

  • Милославское
  • Архангельское
  • Арцыбашевские Шахты-3
  • Богородицкое
  • Большое Подовечье
  • Борщевое
  • Борщевка
  • Воейково
  • Горняк
  • Гремячка
  • Гулынки
  • Данилово
  • Дегтярка
  • Заболотовское
  • Зеленый

Змеевка

  • ​Казначеевка
  • Кочуры
  • Малое Подовечье
  • Молодежный
  • Мураевня
  • Николаевка
  • Ново-Александрово
  • Озерки
  • Подноволоки
  • Покрово-Гагарино
  • Потапово
  • Пролетарский
  • Свистовка
  • Селезневка
  • поселок совхоза Большевик
  • Софиевка
  • Спасское
  • Толстые
  • Топилы
  • Центральный
  • Чернава
  • Южный
  • Подноволоки
  • Роговое
  • п/ст. Топилы

Скопинского района

  • Скопин
  • Большак
  • Вердерево
  • Вороновка
  • Вослебово
  • п/ст.Вослебово
  • Вязовенка
  • Гореловка
  • Городецкое
  • Мшанка
  • Гуменки
  • Делехово
  • Деменьшино
  • Дмитриево
  • Ермолово
  • Желтухинский
  • Заречный
  • Ивановка
  • Князево
  • Коготково
  • Комсомольский
  • Конюхово
  • Корневое
  • Костемерово
  • Красный городок
  • Кремлево
  • Кузьминка 2
  • Кушуново
  • Лопатино
  • Московка
  • Московский
  • Моховое
  • Наумово
  • Немерово
  • Новиково
  • Новобараково
  • Новые Кельцы
  • мкр. Октябрьский
  • Отрада
  • районный поселок Павелец
  • село Павелец
  • станция Павелец-2
  • Петрушино (Корневское с/п)
  • Уланово
  • Побединка
  • Победное
  • Поляны
  • Поплевинский
  • Пупки
  • Рановка
  • Рождествено
  • Свинушки
  • Хворощевка
  • Секирино
  • Старые Кельцы
  • Успенское
  • Чулково
  • Шелемишево
  • Шелемишевские Хутора
  • Южный.

С 8:00 28 июня 2021 года до 8:00 4 июля 2021 года газа не будет в населенных пунктах Шиловского района

  • Шилово
  • Прибрежный
  • Южный
  • Борок
  • Березово
  • Тимошкино
  • Ибредь
  • Сасыкино (поселок Молодежный)
  • Желудево
  • Авдотьинка
  • Сасыкино
  • Сановка
  • Петровка.