Жителей Рязанской области предупредили об отключении газа
Подачу газа прекратят с 13 часов 28 июня до 13 часов 2 июля. Об этом сообщили в «Газпром межрегионгаз Рязань».
В Рязанской области отключат газ в нескольких районах. Об этом сообщили в «Газпром межрегионгаз Рязань».
Подачу газа прекратят с 13 часов 28 июня до 13 часов 2 июля. Без газа останутся населенные пункты:
Милославского района
- Милославское
- Архангельское
- Арцыбашевские Шахты-3
- Богородицкое
- Большое Подовечье
- Борщевое
- Борщевка
- Воейково
- Горняк
- Гремячка
- Гулынки
- Данилово
- Дегтярка
- Заболотовское
- Зеленый
Змеевка
- Казначеевка
- Кочуры
- Малое Подовечье
- Молодежный
- Мураевня
- Николаевка
- Ново-Александрово
- Озерки
- Подноволоки
- Покрово-Гагарино
- Потапово
- Пролетарский
- Свистовка
- Селезневка
- поселок совхоза Большевик
- Софиевка
- Спасское
- Толстые
- Топилы
- Центральный
- Чернава
- Южный
- Подноволоки
- Роговое
- п/ст. Топилы
Скопинского района
- Скопин
- Большак
- Вердерево
- Вороновка
- Вослебово
- п/ст.Вослебово
- Вязовенка
- Гореловка
- Городецкое
- Мшанка
- Гуменки
- Делехово
- Деменьшино
- Дмитриево
- Ермолово
- Желтухинский
- Заречный
- Ивановка
- Князево
- Коготково
- Комсомольский
- Конюхово
- Корневое
- Костемерово
- Красный городок
- Кремлево
- Кузьминка 2
- Кушуново
- Лопатино
- Московка
- Московский
- Моховое
- Наумово
- Немерово
- Новиково
- Новобараково
- Новые Кельцы
- мкр. Октябрьский
- Отрада
- районный поселок Павелец
- село Павелец
- станция Павелец-2
- Петрушино (Корневское с/п)
- Уланово
- Побединка
- Победное
- Поляны
- Поплевинский
- Пупки
- Рановка
- Рождествено
- Свинушки
- Хворощевка
- Секирино
- Старые Кельцы
- Успенское
- Чулково
- Шелемишево
- Шелемишевские Хутора
- Южный.
С 8:00 28 июня 2021 года до 8:00 4 июля 2021 года газа не будет в населенных пунктах Шиловского района
- Шилово
- Прибрежный
- Южный
- Борок
- Березово
- Тимошкино
- Ибредь
- Сасыкино (поселок Молодежный)
- Желудево
- Авдотьинка
- Сасыкино
- Сановка
- Петровка.