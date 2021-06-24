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МВД начало использовать систему распознавания лиц и машин
Алгоритм позволит учитывать походку человека, рост, а также позволит искать людей по таким атрибутам, как очки, шляпа или борода. Машины смогут идентифицировать автомобиль, определяя его цвет, марку, индивидуальные особенности.

МВД начало использовать в регионах России систему распознавания лиц и силуэтов людей и машин. Об этом передает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании-разработчика Ntechlab Андрея Теленкова.

Компания Ntechlab объединила систему распознавания лиц, которая уже используется регионах России, с функцией распознавания силуэтов людей и машин.

«Могу сказать, что она [система распознавания лиц и силуэтов] применяется МВД в пяти регионах России, также используется за рубежом», — сказал Теленков. Он не уточнил, о каких регионах идет речь.

Технологией заинтересовались органы власти. Ее уже используют в других странах.

Теленков уточнил, что алгоритм позволит учитывать походку человека, рост, а также позволит искать людей по таким атрибутам, как очки, шляпа или борода. Машины смогут идентифицировать автомобиль, определяя его цвет, марку, индивидуальные особенности.