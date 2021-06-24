Эксперты объяснили, почему в России массово гибнут каштаны и ясени

Биолог рассказал, что на листьях каштанов паразитируют личинки охридского минера, а причиной гибели ясеней является паразит ясеневая златка. Скорее всего вредителей завезли в Россию с посадочным материалом.

Эксперты объяснили, почему в России массово гибнут каштаны и ясени. По мнению доцента кафедры биологии РГУ имени Есенина, кандидата сельскохозяйственных наук Виктора Асеева, причиной стало нападение вредителей.

Биолог рассказал, что на листьях каштанов паразитируют личинки охридского минера, или каштановой минирующей моли. Насекомых, вероятнее всего, завезли с посадочным материалом из Греции.

«Родина каштанов — Греция. Там на острове Охрид энтомологи впервые обнаружили непонятное насекомое, которое ранее в определителях не встречалось. Это как раз был тот вредитель, который паразитирует на каштанах. Отсюда и название — охридский минер», — уточнил ученый.

Он отметил, что бороться с насекомым сложно. Еще на стадии почек необходимо проводить обработку специальными средствами. В дальнейшем ее нужно неоднократно повторять. При этом многие химикаты не подходят для применения в условиях города, так как являются токсичными для человека, а также птиц и полезных насекомых.

Причиной гибели ясеней ученый назвал паразита под названием ясеневая златка. Версию подтвердила и доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры биологии РГУ Марина Казакова.

Биологи считают, что насекомое завезли в европейскую часть России вместе с посадочным материалом из Восточной Азии и Дальнего Востока. Сложность лечения деревьев от такого вредителя в том, что жук обитает внутри ствола и на него не действуют опрыскивания химическими препаратами. Выходом могут стать внутристволовые инъекции, но это очень дорогой метод. Один шприц с лекарственным раствором стоит порядка 1 500 рублей.