Под Рязанью насмерть сбили женщину на велосипеде

47-летний житель Рязанской области на Daewoo, двигаясь по направлению в село Вышгород, превысил скорость и сбил 64-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде в попутном направлении.

В среду, 23 июня, в селе Кораблино Рязанского района насмерть сбили 64-летнюю женщину на велосипеде. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 14:20 у дома №56 по улице Центральной. 47-летний житель Рязанской области на Daewoo, двигаясь по направлению в село Вышгород, превысил скорость и сбил 64-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде в попутном направлении.

Женщина погибла.