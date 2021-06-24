Стали известны подробности ДТП на выезде из Рязани

ДТП произошло примерно в 18:25. 52-летний рязанец на Toyota Land Cruiser при перестроении столкнулся с Skoda Octavia, за рулем которого был 26-летний житель Рязанской области, и Opel Astra, которым управлял 19-летний рязанец. Opel Astra от удара вылетел в кювет.

В среду, 23 июня, в Рязани на 64-ом километре автодороги «Клепики-Рязань» произошло массовое ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 18:25. 52-летний рязанец на Toyota Land Cruiser при перестроении столкнулся с Skoda Octavia, за рулем которого был 26-летний житель Рязанской области, и Opel Astra, которым управлял 19-летний рязанец. Opel Astra от удара вылетел в кювет.

Пострадали водители автомобилей Skoda и Opel, они обращались за медпомощью. Также пострадал пассажир перевернувшейся машины.

Напомним, из-за ДТП образовалась крупная пробка.