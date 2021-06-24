Синоптики предупредили рязанцев об опасном солнце

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о том, что в ближайшее время индекс ультрафиолетового излучения достигнет опасных значений. Об этом сообщил «
По его словам, в ряде регионов — ЦФО, Южной и Северо-Кавказском федеральном округе — индекс достигнет опасных значений.
Максимальный показатель ультрафиолетового индекса — 12, ожидается, что в ближайшие дни он достигнет интервала шесть-восемь.
И вот в умеренных широтах, начиная от Московской области и южнее, Рязанская, Тульская, Кадужская, Либецкая и другие области — везде ультрафиолетовый индекс — шесть — семь. Это очень много. Это на самом деле очень опасно", — пояснил синоптик. В Южном и Северо-Кавказском федеральном округах показатель будет выше восьми единиц.
По расчетам синоптиков, температура понизится во вторник, прогнозируются дожди, а также снизится ультрафиолетовый индекс.