ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса

Согласно опубликованному документу, прививаться нужно не так срочно, если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения COVID-19. В ВОЗ отметили, что приоритет нужно отдать пожилым людям с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения признала, что детей можно вакцинировать от коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно опубликованному документу, прививаться нужно не так срочно, если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения COVID-19. В ВОЗ отметили, что приоритет нужно отдать пожилым людям с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения.

В организации добавили, что дети переносят COVID-19 легче, чем взрослые.

Ранее стало известно, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для разрешения на исследование по писпользованию вакцины «Спутник V» для детей. Решение пообещали принять в ближайшее время.