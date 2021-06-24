ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса
Согласно опубликованному документу, прививаться нужно не так срочно, если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения COVID-19. В ВОЗ отметили, что приоритет нужно отдать пожилым людям с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения.
Всемирная организация здравоохранения признала, что детей можно вакцинировать от коронавируса. Об этом сообщается на
Согласно опубликованному документу, прививаться нужно не так срочно, если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения COVID-19. В ВОЗ отметили, что приоритет нужно отдать пожилым людям с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения.
В организации добавили, что дети переносят COVID-19 легче, чем взрослые.
Ранее стало известно, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для разрешения на исследование по писпользованию вакцины «Спутник V» для детей. Решение пообещали принять в ближайшее время.