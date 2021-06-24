\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 24
32°
Птн, 25
30°
Сбт, 26
30°
ЦБ USD 72.67 -0.5 24/06
ЦБ EUR 86.71 -0.36 24/06
Нал. USD 72 / 72.70 11:30
Нал. EUR 86.1 / 86.70 11:29
Новости
Публикации
Какой вуз в Рязани выбрать выпускникам
Абитуриентов 2021 года прежде всего волнует, есть ли в ...
22 июня 2021 16:46
4 503
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 18:25
1
6 078
Власти не спешат спасать рязанскую речку, в которой потемнела вода и п...
В речке Быстрица всплыла мертвая рыба, а вода в ней при...
16 июня 16:20
6 780
Директор уничтоженного стихией магазина автозапчастей «Драйвер» показа...
Само помещение магазина требует капитального ремонта, в...
15 июня 18:45
17 388
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса
Согласно опубликованному документу, прививаться нужно не так срочно, если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения COVID-19. В ВОЗ отметили, что приоритет нужно отдать пожилым людям с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения признала, что детей можно вакцинировать от коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно опубликованному документу, прививаться нужно не так срочно, если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения COVID-19. В ВОЗ отметили, что приоритет нужно отдать пожилым людям с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения.

В организации добавили, что дети переносят COVID-19 легче, чем взрослые.

Ранее стало известно, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для разрешения на исследование по писпользованию вакцины «Спутник V» для детей. Решение пообещали принять в ближайшее время.