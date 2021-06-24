Оперштаб Москвы заявил, что при высоком уровне антител можно вакцинироваться

«В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится», — сообщили в оперштабе.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заявил, что высокий уровень антител не является противопоказанием для вакцинирования от коронавируса. Об этом передает РИА Новости .

«В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится», — сообщили в оперштабе.

В сообщении добавили, что на данный момент нет методики измерения уровня антител, «достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса».

Кроме того, оперштаб не рекомендовал проходить тест на антитела перед вакцинацией.