В России впервые с января выявили более 20 тысяч новых случаев COVID-19

Всего число заболевших с начала пандемии достигло 5 388 695 человек. За сутки выздоровели 13 505 человек, за время пандемии — 13 505 человек. За сутки скончались 568 человек, всего с начала пандемии — 131 463.

В России выявили больше 20 тысяч новых случаев COVID-19. Об этом в четверг, 24 июня, сообщил федеральный оперштаб.

Всего число заболевших с начала пандемии достигло 5 388 695 человек. За сутки выздоровели 13 505 человек, за время пандемии — 13 505 человек. За сутки скончались 568 человек, всего с начала пандемии — 131 463.

Напомним, в Рязанской области коронавирусом за сутки заболели 70 человек.