В Рязанской области за сутки 70 человек заболели коронавирусом

Всего число заболевших в регионе достигло 30 572 человек. За сутки выздоровели 67 человек, всего с начала пандемии — 28 995. За сутки скончались пять человек, всего число летальных случаев в регионе достигло 585.

В Рязанской области за сутки 70 человек заболели коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперштабе в четверг, 24 июня.

Всего число заболевших в регионе достигло 30 572 человек. За сутки выздоровели 67 человек, всего с начала пандемии — 28 995. За сутки скончались пять человек, всего число летальных случаев в регионе достигло 585.