Житель Скопина тайно хранил у себя дома оружие и боеприпасы

Мужчина сказал, что нашел их несколько лет назад и оставил себе «для коллекции».

Житель Скопина тайно хранил у себя дома оружие и боеприпасы. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Установлено, что 57-летний житель Скопина несколько лет назад нашел три единицы огнестрельного оружия разного года выпуска, патроны разных калибров и тротиловую шашку. Он оставил их себе «для коллекции».

В июле 2020 года сотрудники скопинского УМВД изъяли оружие и боеприпасы.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок два года условно и штрафу в размере семи тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.