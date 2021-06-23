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За сутки еще три рязанца умерли от коронавируса
Об этом в среду, 23 июня, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки еще три рязанца умерли от коронавируса. Об этом в среду, 23 июня, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии скончались 580 человек. За сутки заразились 68 рязанцев, с начала пандемии — 30 502. Выздоровело за сутки — 61 человек, всего — 28 928.

В России за сутки зарегистрировали 17 594 случаев заражения коронавирусом, всего число заболевших достигло 5 368 513. За сутки выздоровели 12 660 человек, всего число вылечившихся — 4 902 110. За сутки умерло 548 человек, всего 130 895.