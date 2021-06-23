\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
32°
Чтв, 24
31°
Птн, 25
30°
ЦБ USD 72.67 -0.5 24/06
ЦБ EUR 86.71 -0.36 24/06
Нал. USD 72.15 / 73.30 18:23
Нал. EUR 86.47 / 87.10 18:50
Новости
Публикации
Какой вуз в Рязани выбрать выпускникам
Абитуриентов 2021 года прежде всего волнует, есть ли в ...
Вчера 16:46
3 502
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 18:25
1
5 649
Власти не спешат спасать рязанскую речку, в которой потемнела вода и п...
В речке Быстрица всплыла мертвая рыба, а вода в ней при...
16 июня 16:20
6 367
Директор уничтоженного стихией магазина автозапчастей «Драйвер» показа...
Само помещение магазина требует капитального ремонта, в...
15 июня 18:45
16 922
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Старожиловском районе открыли мемориал павшим воинам
Мемориал воинам-односельчанам, не вернувшимся с войны, открыли в деревне Аристово. Проект реализовали в рамках областной программы местных инициатив.

В Старожиловском районе открыли мемориал павшим воинам. Об этом сообщает региональное правительство.

Мемориал воинам-односельчанам, не вернувшимся с войны, открыли в деревне Аристово. Проект реализовали в рамках областной программы местных инициатив.

«Мемориал — это пример того, как жители и представители органов власти совместно добиваются намеченного. Его стоимость составила порядка 1 миллиона 800 тысяч рублей. Но самое главное — здесь вложена душа. Здесь увековечены имена 315 солдат. Для меня это очень символичный памятник, очень символичное место. Здесь есть и моя частичка, здесь мой прадедушка увековечен. Поэтому нужно всегда помнить, любить и гордиться», — отметила министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина на торжественном открытии.

По словам местной старосты Светланы Капитанчук, жители деревни долгое время хотели поставить новый памятник фронтовикам. Это стало возможным после личного приема у депутата Госдумы Андрея Макарова, который посодействовал в выделении средств на строительство памятника в рамках госпрограммы.

После торжественного открытия памятник освятили и возложили цветы.