В Старожиловском районе открыли мемориал павшим воинам

Мемориал воинам-односельчанам, не вернувшимся с войны, открыли в деревне Аристово. Проект реализовали в рамках областной программы местных инициатив.

В Старожиловском районе открыли мемориал павшим воинам. Об этом сообщает региональное правительство.

Мемориал воинам-односельчанам, не вернувшимся с войны, открыли в деревне Аристово. Проект реализовали в рамках областной программы местных инициатив.

«Мемориал — это пример того, как жители и представители органов власти совместно добиваются намеченного. Его стоимость составила порядка 1 миллиона 800 тысяч рублей. Но самое главное — здесь вложена душа. Здесь увековечены имена 315 солдат. Для меня это очень символичный памятник, очень символичное место. Здесь есть и моя частичка, здесь мой прадедушка увековечен. Поэтому нужно всегда помнить, любить и гордиться», — отметила министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина на торжественном открытии.

По словам местной старосты Светланы Капитанчук, жители деревни долгое время хотели поставить новый памятник фронтовикам. Это стало возможным после личного приема у депутата Госдумы Андрея Макарова, который посодействовал в выделении средств на строительство памятника в рамках госпрограммы.

После торжественного открытия памятник освятили и возложили цветы.