В РГРТУ сократили рабочий день из-за жары
Соответствующий приказ ректора Михаила Чиркина опубликовали в понедельник, 21 июня. Согласно документу, в связи с повышенной температурой на рабочих местах с 21 по 25 июня в вузе сократится рабочий день на один час. Зарплату сотрудникам радиоуниверситета в жаркие дни сохранят в полном объеме.
В рязанском радиоуниверситете сократили рабочий день из-за жары. Соответствующий приказ ректора Михаила Чиркина опубликовали в понедельник, 21 июня. Согласно документу, в связи с повышенной температурой на рабочих местах с 21 по 25 июня в вузе сократится рабочий день на один час.
Зарплату сотрудникам радиоуниверситета в жаркие дни сохранят в полном объеме.