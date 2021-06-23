В РГРТУ сократили рабочий день из-за жары

Соответствующий приказ ректора Михаила Чиркина опубликовали в понедельник, 21 июня. Согласно документу, в связи с повышенной температурой на рабочих местах с 21 по 25 июня в вузе сократится рабочий день на один час. Зарплату сотрудникам радиоуниверситета в жаркие дни сохранят в полном объеме.