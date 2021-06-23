В Рязани экс-сотрудница Роспечати похитила более 1 миллиона рублей

Женщина похищала средства из кассы, подделывая документы. Подробности дела приводит областная прокуратура.

В Рязани экс-сотрудница Роспечати похитила более 1 миллиона рублей. Об этом сообщает областная прокуратура.

Судом установлено, что 56-летняя рязанка работала кассиром в Роспечати. Женщина в сентябре 2019 года похитила более 1 миллиона 200 тысяч рублей якобы в целях их последующей инкассации — препроводительные документы она оформляла на большую сумму, чем помещала в инкассаторскую сумку. Разницу она присваивала себе.

Женщину признали виновной. Ей назначили 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.