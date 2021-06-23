В России предложили ввести ежегодные выплаты многодетным семьям

«Многодетный» капитал в размере 100 тысяч рублей предложила ввести уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирины Волынец.

В России предложили ввести ежегодные выплаты размером в 100 тысяч рублей многодетным семьям. Идею «многодетного» капитала предложила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Соответствующее обращение она направила на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова, зампреда правительства России Татьяны Голиковой и председателя Государственного совета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина, пишет RT.

Выплаты будут приходить в размере 100 тысяч рублей до достижения младшим ребенком 18 лет либо до окончания им школы, ссуза или вуза при обучении в очном формате.

«В условиях, пока еще не принят федеральный закон „О статусе многодетной семьи“, предлагаю рассмотреть данную инициативу и принять по ней положительное решение в качестве эффективной меры поддержки и популяризации многодетных семей, а при принятии этого федерального закона включить в него данную меру социальной поддержки», — говорится в обращении.

По ее мнению, такая мера поможет устранить низкий среднедушевой доход на каждого ребенка в многодетных семьях.