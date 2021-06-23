\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
32°
Чтв, 24
31°
Птн, 25
30°
ЦБ USD 72.67 -0.5 24/06
ЦБ EUR 86.71 -0.36 24/06
Нал. USD 72.4 / 73.10 14:05
Нал. EUR 86.52 / 87.05 14:05
Новости
Публикации
Какой вуз в Рязани выбрать выпускникам
Абитуриентов 2021 года прежде всего волнует, есть ли в ...
Вчера 16:46
3 089
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 18:25
1
5 523
Власти не спешат спасать рязанскую речку, в которой потемнела вода и п...
В речке Быстрица всплыла мертвая рыба, а вода в ней при...
16 июня 16:20
6 247
Директор уничтоженного стихией магазина автозапчастей «Драйвер» показа...
Само помещение магазина требует капитального ремонта, в...
15 июня 18:45
16 795
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России предложили ввести ежегодные выплаты многодетным семьям
«Многодетный» капитал в размере 100 тысяч рублей предложила ввести уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирины Волынец.

В России предложили ввести ежегодные выплаты размером в 100 тысяч рублей многодетным семьям. Идею «многодетного» капитала предложила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Соответствующее обращение она направила на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова, зампреда правительства России Татьяны Голиковой и председателя Государственного совета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина, пишет RT.

Выплаты будут приходить в размере 100 тысяч рублей до достижения младшим ребенком 18 лет либо до окончания им школы, ссуза или вуза при обучении в очном формате.

«В условиях, пока еще не принят федеральный закон „О статусе многодетной семьи“, предлагаю рассмотреть данную инициативу и принять по ней положительное решение в качестве эффективной меры поддержки и популяризации многодетных семей, а при принятии этого федерального закона включить в него данную меру социальной поддержки», — говорится в обращении.

По ее мнению, такая мера поможет устранить низкий среднедушевой доход на каждого ребенка в многодетных семьях.