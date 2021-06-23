В Минтруде разработали требования к региональным информсистемам для выплаты пособий

Требования представлены в проекте постановления правительства. В случае, если документ примут, регионам предстоит привести в порядок системы в соответствие с указанными требованиями до 31 декабря 2023 года.

В Минтруде разработали требования к региональным информсистемам для выплаты пособий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минтруд России разработал требования к региональным информационным системам. Они позволят обеспечить взаимодействие с единой государственной информсистемой социального обеспечения (ЕГИССО). Это даст возможность по мере наступления жизненных событий информировать граждан о праве на новые меры поддержки, а также назначать отдельные меры поддержки проактивно — то есть даже без обращения гражданина. Требования предполагают, что информсистемы должны вести межведомственное взаимодействие, что позволит гражданам не предоставлять справки для получения поддержки», — пояснили в министерстве.

Требования представлены в проекте постановления правительства для общественного обсуждения. В случае, если документ примут, регионам предстоит привести в порядок системы в соответствие с указанными требованиями до 31 декабря 2023 года.

«Если регион не имеет возможности доработать свою систему, то для назначения мер социальной поддержки можно использовать ЕГИССО, которая станет элементом Единой цифровой платформы в рамках реализации социального казначейства», — добавили в Минтруде.