В магазинах и кафе Рязанской области вновь начались «масочные» рейды

С нарушителями провели разъяснительные беседы. Контрольные мероприятия в регионе будут продолжены.

В магазинах и кафе Рязанской области вновь начались «масочные» рейды. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В Скопинском районе прошли контрольные мероприятия с участием правоохранительных органов, Роспотребнадзора и сотрудников местной администрации. Опрегруппа проверила соблюдение масочного режима сотрудниками и покупателями магазинов и точек общепита.

Также опергруппа проверила соблюдение дистанции в торговых залах и кассовой зоне, а также применение дезсредств для обработки оборудования.

С нарушителями провели разъяснительные беседы. Контрольные мероприятия в регионе будут продолжены.