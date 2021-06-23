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В «Фотодоме» пройдет выставка в честь 30-летия рязанской организации Союза фотохудожников России
Выставка будет открыта в «Фотодоме» до 20 июля. Вход свободный, с соблюдением норм социальной дистанции.

В четверг, 24 июня, в 16:00 в музейно-выставочном центре имени Евгения Каширина «Фотодом» откроется коллективная выставка членов рязанской организации Союза фотохудожников России, приуроченная к 30-летию с момента образования творческого объединения.

В экспозицию вошли 111 разножанровых работ от 17 авторов. Это фотографии, снятые в последние 10 лет, которые художественный совет организации признал лучшими.

Выставка будет открыта в «Фотодоме» до 20 июля. Вход свободный, с соблюдением норм социальной дистанции.

«Фотодом» находится по адресу: улица Почтовая, дом №58. График работы: ежедневно с 10:00 до 19:00, выходной день — воскресенье.