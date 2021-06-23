В ДТП под Рязанью пострадал ребенок
Женщина-водитель не справилась с управлением и вылетела в кювет, машина перевернулась. В салоне также находился ребенок. Женщину с ребенком доставили с травмами в Скопинский ММЦ.
В ДТП под Рязанью пострадал ребенок. Об этом
Авария произошла во вторник, 22 июня, в 20:30 на 86-м километре дороги Рязань-Скопин.
40-летняя женщина на Mitsubishi не справилась с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. В салоне также находился ребенок 2012 года рождения. Женщину-водителя с ребенком доставили с травмами в Скопинский ММЦ.
По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии.