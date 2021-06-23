В ДТП на трассе М5 в Рыбновском районе погиб единорос Алексей Тарасов

По данным издания, Алексей Тарасов баллотировался на последние муниципальные выборы по третьему округу города Рыбное.

В ДТП на трассе М5 в Рыбновском районе погиб единорос Алексей Тарасов. Об этом сообщает RybnoeNet .

По данным издания, 37-летний Алексей Тарасов баллотировался на последние муниципальные выборы по третьему округу города Рыбное.

Напомним, во вторник, 22 июня, на трассе М-5 в Рыбновском районе мотоциклист столкнулся с внедорожником. Водитель мотоцикла погиб на месте.