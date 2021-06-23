У железнодорожного вокзала «Рязань-2» ограничат парковку

Парковку ограничат в связи с проведением акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!».

У железнодорожного вокзала «Рязань-2» ограничат парковку. Об этом сообщили на сайте мэрии.

С 22:00 25 июня до 14:00 26 июня в связи с проведением акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» ограничат парковку у железнодорожного вокзала «Рязань-2».

Также в связи с проведением акции на проезде Завражнова на участке от Первомайского проспекта до улицы МОГЭС 26 июня с 05:00 до 10:00 ограничат парковку, а 09:40 до 10:00 дополнительно ограничат движение транспорта.

Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрута.