Сотрудники «Рязаньэнерго» посетили мемориальный комплекс в честь героев-энергетиков в Туле

В День памяти и скорби 22 июня рязанские энергетики почтили память своих старших коллег в городе-герое.

В День памяти и скорби 22 июня рязанские энергетики почтили память своих старших коллег в городе-герое.

В этом году отмечается 80-летие начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны. Делегация «Рязаньэнерго» посетила первый и единственный в России Мемориал героям-энергетикам, возведенный компанией «Россети» в 2020 году к 75-летию Великой Победы. Сотрудники филиала возложили цветы к Вечному огню и памятной стеле, провели минуту молчания.

«Мемориал героям Великой Отечественной войны — это место поклонения ныне живущего поколения перед памятью своих предков. Рязанские энергетики, несущие круглосуточную вахту созидательной работы в электросетевом комплексе, чтят подвиг своих предков и берут с них пример любви в своей Родине и преданности к своей профессии в военное и мирное время» — отметил заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.

После памятной церемонии у Мемориала героям-энергетикам рязанцы посетили одну из главных достопримечательностями города-героя — музей оружия, где осмотрели уникальную экспозицию, посвященную истории развития русского оружия и труду легендарных тульских оружейников.