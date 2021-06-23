Солотчинское шоссе встало в пробку
На участке от Шумаши до поворота на Поляны образовалась пробка. По данным сервиса «Яндекс. Карты» напротив поворота на «Окскую жемчужину» на трассе произошло два ДТП.
Солотчинское шоссе встало в пробку. Информацию РЗН. Инфо сообщили очевидцы.
Информация появилась вечером в среду, 23 июня. На участке от Шумаши до поворота на Поляны образовалась пробка.
По данным сервиса «Яндекс. Карты» напротив поворота на «Окскую жемчужину» на трассе произошло два ДТП.
Очевидцы отмечают, что к месту аварии приехала скорая.