Рязанские врачи провели операцию на сосудах пациентке с трансплантацией печени. Об этом
У женщины с пересаженной печенью в артерии, которая питает орган, образовался тромб. Пациентку экстренно доставили в рентгенэндоваскулярную операционную, где ей провели ангиографию. Это исследование с помощью рентгена, которое помогает увидеть место, закупоренное тромбом. Через маленький прокол к месту закупорки подвели специальный стент — он открыл кровоток к печени.
Отмечается, что дополнительную сложность представляло то, что операция проводилась на уже сшитых сосудах.
«Спасать пациентов в самых сложных ситуациях помогает мультидисцплинарный подход и слаженность работы всего коллектива ОКБ», — прокомментировал операцию Андрей Карпунин.