Рязанские врачи провели операцию на сосудах пациентке с трансплантацией печени

Пациентке с пересаженной печенью провели ангиографию и удалили тромб с помощью маленького прокола и специального стента. Главврач ОКБ отметил слаженность работы и мультидисциплинарный подход.

Рязанские врачи провели операцию на сосудах пациентке с трансплантацией печени. Об этом сообщил на своей страничке «Вконтакте» главврач ОКБ Андрей Карпунин.

У женщины с пересаженной печенью в артерии, которая питает орган, образовался тромб. Пациентку экстренно доставили в рентгенэндоваскулярную операционную, где ей провели ангиографию. Это исследование с помощью рентгена, которое помогает увидеть место, закупоренное тромбом. Через маленький прокол к месту закупорки подвели специальный стент — он открыл кровоток к печени.

Отмечается, что дополнительную сложность представляло то, что операция проводилась на уже сшитых сосудах.

«Спасать пациентов в самых сложных ситуациях помогает мультидисцплинарный подход и слаженность работы всего коллектива ОКБ», — прокомментировал операцию Андрей Карпунин.